Під Офісом президента на Банковій в Києві відбулася акція підтримки активіста Сергія Стерненка "Покажіть нам справедливість!". 31 травня активістові мають оголосити вирок у справі щодо викрадення ексдепутата Сергія Щербича.

Про це повідомляють #Букви.

Як сповіщалося, в неділю, 30 травня, у різних містах України, зокрема, в Києві, відбувається перша за останні тижні акція підтримки активіста Сергія Стерненка. Після того, як на минулій акції двері Офісу президента були розмальовані і побиті, будівлю Офісу президента в столиці вирішили завчасно обнести парканом.

На час апеляційного розгляду справи Сергія Стерненка та Руслана Демчука щодо викрадення колишнього депутата міськради Сергія Щербича активісти припинили проведення акцій. Таке рішення вони обгрунтували бажанням уникнути звинувачень з боку суду щодо тиску.

Але вже 31 травня Одеський апеляційний суд оголосить активістові вирок. Саме до цієї події було приурочено сьогодні акцію. Організатори зазначили, що не мають довіри до суддів і виступають з вимогою забезпечити обіцяний владою справедливий суд.

В акції під ОПУ взяли участь кілька сотень осіб. Протестувальники закликали до справедливого суду та скандували лозунги, які також можна було почути на попередніх акціях, а саме: “Аваков — чорт”, “Венедіктова — чума”, “Стерненку — волю”.

Чимало протестувальників прийшли на акцію з плакатами. Можна було побачити написи: “Сьогодні його, завтра нас усіх”, “Стерненку — волю”, “Справедливість”, “Зеленський, твоя влада — це аншлаг”, “АвакOFF”, “Тобі не личить диктатура” (відсилання до відомого рекламного ролику за участі Зеленського для ювелірного бренду) тощо.

Зауважимо, що 20 березня (до дня народження Сергія Стерненка) під Офісом президента відбулася одна з найгучніших акцій на його підтримку.

Під час протесту “Не чуєш? Побачиш” учасники кидали фаєри, петарди та шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах написи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо).

Після цього розпочалася жвава дискусія щодо доречності використання таких методів протестувальниками, правоохоронці відкрили кримінальне провадження, а пошкоджені двері “відвідували” телеетери.

Деякі протестувальники сьогодні вирішили привернути увагу до цих обставин:

#Букви вели пряму трансляцію заходу на Facebook.

Нагадаємо, після березневої акції поліціянти оголосили про підозру в хуліганстві 5 учасникам акції. Це:

лідер руху “Гонор” Сергій Філімонов ;

; представник ГО “Гонор” Олексій Білковський ;

; ветеран АТО, письменник, співзасновник видання “Дім Химер” Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд);

(Влад Сорд); ветеран АТО, активіст та лідеру ГО “Невідомий патріот” Євген Строкань;

Давид Гаджимурадов.

24 березня підозру також отримав активіст, голова громадської ініціативи “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний. Він переконаний, що це — замовлення Офісу президента. 29 березня Ратушного відправили під домашній арешт. 27 квітня його відпустили з-під домашнього арешту.

Іншим учасникам акції на Банковій також були обрані запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.