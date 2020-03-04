Про це повідомляє телерадіокомпанія BBC.

У Нешвіллі, найбільшому місті Теннессі, торнадо зруйнували безліч будинків.

Після півночі буря вибухнула так швидко, що багато сплять просто не встигли сховатися.

Президент Дональд Трамп заявив, що планує відвідати штат у п’ятницю.

Губернатор Вільям Лі заявив є багато людей, які є зниклими без вісті. Їх зараз шукають рятувальники.

SHELLEY MAYS / THE TENNESSEAN

GEORGE WALKER IV/ THE TENNESSEAN

ALAN POIZNER / FOR THE TENNESSEAN

LARRY MCCORMACK / THE TENNESEAN

MARK ZALESKI/ FOR THE TENNESSEAN

  • У серпні 2019 року в результаті торнадо на південному заході Люксембургу, в муніципалітетах Башараж і Петанж, пошкоджені більше ста будинків. Також повідомлялося про 19 постраждалих.