Жертвами двох торнадо у штаті Теннессі стали 25 осіб.

Про це повідомляє телерадіокомпанія BBC.

У Нешвіллі, найбільшому місті Теннессі, торнадо зруйнували безліч будинків.

Після півночі буря вибухнула так швидко, що багато сплять просто не встигли сховатися.

Президент Дональд Трамп заявив, що планує відвідати штат у п’ятницю.

Губернатор Вільям Лі заявив є багато людей, які є зниклими без вісті. Їх зараз шукають рятувальники.