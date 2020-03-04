Про це повідомляє телерадіокомпанія BBC.
У Нешвіллі, найбільшому місті Теннессі, торнадо зруйнували безліч будинків.
Після півночі буря вибухнула так швидко, що багато сплять просто не встигли сховатися.
Президент Дональд Трамп заявив, що планує відвідати штат у п’ятницю.
Губернатор Вільям Лі заявив є багато людей, які є зниклими без вісті. Їх зараз шукають рятувальники.
- У серпні 2019 року в результаті торнадо на південному заході Люксембургу, в муніципалітетах Башараж і Петанж, пошкоджені більше ста будинків. Також повідомлялося про 19 постраждалих.