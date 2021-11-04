Про це повідомляють #Букви.

В Києві кілька десятків людей зібралися на Поштові площі — біля муралу Каті Гандзюк у вигляді її портрету та відомої цитати:

“Давайте триматися купи і горнутися одне до одного. Бо спочатку вони розберуться з лівими руками правих, потім з правими руками мусорів, а далі доберуться і до нас — обичних п*здливих граждан”.

Деякі тримали плакати, зокрема, з написами: “Пам’ятаю”, “Наступні ми — обичні п*здливі гражданє”, “3 роки без Каті Гандзюк” тощо.

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Під час акції активісти палили фаєри та скандували: “Хто замовив Катю Гандзюк?”.

Біля муралу залишили лампадки та квіти.

Організатори акції зазначили, що у справі щодо вбивства Гандзюк є певний прогрес, утім жоден із замовників все ще не отримав вирок.

“Виконавці злочину отримали вироки та дають свідчення в суді по Мангеру та Левіну. Один із організаторів (Ігор Павловський) надав викривальні свідчення в суді та отримав вирок. Один із замовників (Владислав Мангер) та один із організаторів (Олексій Левін) мають статус обвинувачених та перебувають в СІЗО, суд по них триває з серпня 2020 року. … Інші замовники вбивства досі на волі. Андрій Гордєєв (колишній голова Херсонської облдержадміністрації — ред.) розпочинає чергові спроби продовжити політичну кар’єру, а Євген Рищук (був заступником Гордєєва — ред.) обраний головою Олешківської ОТГ на Херсонщині”, — наголосили організатори. “Жоден із правоохоронців так і не отримав покарання за саботаж та спроби зливу справи. Ми уважно слідкуємо за херсонськими поліцейськими, які причетні до свавілля у справі Катерини”, — додали вони.

Зауважимо, аналогічні акції пам’яті відбулися у Харкові, Львові, Івано-Франківську та інших містах.