Про це повідомляють #Букви.
В Києві кілька десятків людей зібралися на Поштові площі — біля муралу Каті Гандзюк у вигляді її портрету та відомої цитати:
“Давайте триматися купи і горнутися одне до одного. Бо спочатку вони розберуться з лівими руками правих, потім з правими руками мусорів, а далі доберуться і до нас — обичних п*здливих граждан”.
Деякі тримали плакати, зокрема, з написами: “Пам’ятаю”, “Наступні ми — обичні п*здливі гражданє”, “3 роки без Каті Гандзюк” тощо.
Під час акції активісти палили фаєри та скандували: “Хто замовив Катю Гандзюк?”.
Біля муралу залишили лампадки та квіти.
Організатори акції зазначили, що у справі щодо вбивства Гандзюк є певний прогрес, утім жоден із замовників все ще не отримав вирок.
“Виконавці злочину отримали вироки та дають свідчення в суді по Мангеру та Левіну. Один із організаторів (Ігор Павловський) надав викривальні свідчення в суді та отримав вирок. Один із замовників (Владислав Мангер) та один із організаторів (Олексій Левін) мають статус обвинувачених та перебувають в СІЗО, суд по них триває з серпня 2020 року. … Інші замовники вбивства досі на волі. Андрій Гордєєв (колишній голова Херсонської облдержадміністрації — ред.) розпочинає чергові спроби продовжити політичну кар’єру, а Євген Рищук (був заступником Гордєєва — ред.) обраний головою Олешківської ОТГ на Херсонщині”, — наголосили організатори.
“Жоден із правоохоронців так і не отримав покарання за саботаж та спроби зливу справи. Ми уважно слідкуємо за херсонськими поліцейськими, які причетні до свавілля у справі Катерини”, — додали вони.
Зауважимо, аналогічні акції пам’яті відбулися у Харкові, Львові, Івано-Франківську та інших містах.
- Нагадаємо, 31 липня 2018 року на Катерину Гандзюк напали біля під’їзду її будинку та облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні. #Букви розповідали, ким була Катерина Гандзюк і як зараз проходить розслідування її смерті.
- У червні 2019 року суд виніс вироки виконавцям вбивства Гандзюк: вони отримали від 3 до 6,5 років ув’язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства.
- Підозрюваними в організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін. Наразі обоє підозрюваних перебувають під вартою. Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо них в липні 2020 року. Судовий розгляд триває, Мангер і Левін залишаються під вартою.