Твіти доповнили хештегом #WearAMask.
Білборди, сітілайти та величезні стенди на баржах говорили про необхідність носити маски в семи американських містах. Зокрема, в Чикаго, Сіетлі, Лос-Анджелесі та Нью-Йорку.
“Маска – це купальник для лиця”, “У тебе гарна маска … Це новий спосіб пікапа?!”, “Ношу маску – зберігаю світ”, “Маска на носі – все ОК”, “Класні діти носять маски під час пандемії. А ти класний?” і так далі.
Результат не змусив себе довго чекати. Тег #WearAMask знову в ТОПі трендів соціальної мережі.
Варто зазначити, що Twitter роздає маски безкоштовно в брендованих точках.
У соцмережі розповіла, що з березня в Twitter написали понад 100 мільйонів твітів саме про маски.
Цікаво, що в соціальній мережі з’явилося нове емодзі – в масці.
- За минулу добу, 24 вересня, в Україні зафіксували 3565 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.