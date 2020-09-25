Компанія Twitter на цьому тижні відібрала декілька смішних і дотепних твітів про те, чому важливо носити захисну маску в епоху коронавірусу, розмістивши їх в людних місцях.

Твіти доповнили хештегом #WearAMask.

Білборди, сітілайти та величезні стенди на баржах говорили про необхідність носити маски в семи американських містах. Зокрема, в Чикаго, Сіетлі, Лос-Анджелесі та Нью-Йорку.

“Маска – це купальник для лиця”, “У тебе гарна маска … Це новий спосіб пікапа?!”, “Ношу маску – зберігаю світ”, “Маска на носі – все ОК”, “Класні діти носять маски під час пандемії. А ти класний?” і так далі.

Результат не змусив себе довго чекати. Тег #WearAMask знову в ТОПі трендів соціальної мережі.

Варто зазначити, що Twitter роздає маски безкоштовно в брендованих точках.

У соцмережі розповіла, що з березня в Twitter написали понад 100 мільйонів твітів саме про маски.

Цікаво, що в соціальній мережі з’явилося нове емодзі – в масці.