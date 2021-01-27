Про це розповідають #Букви.

Серед присутніх були народні депутати від “Слуги народу” Макс Бужанський та Олександр Куницький.

Раніше до Бабиного Яру вшанувати жертв Голокосту приїхав президент України Володимир Зеленський.

Бабин Яр Бабин Яр Бабин Яр Бабин Яр Бабин Яр Бабин Яр Бабин Яр Бабин Яр Бабин Яр

Фото: #Букви

Протягом двох днів – 29-30 вересня 1941 року – у Бабиному Яру нацисти розстріляли майже 34 тисячі євреїв. Загалом під час окупації загинуло від 70 до 100 тисяч осіб.

Нагадаємо, що сьогодні у Києві біля Міністерства освіти і науки України відкрили інсталяцію “Погляд у минуле”, присвячену пам’яті жертв Голокосту.

  • Нагадаємо, в квітні в мережі розгорівся гучний скандал через залучення до фільмування стрічки “ДАУ. Дегенерація” російського режисера Іллі Хржановського немовлят з українських дитячих будинків.
  • На тлі цього спливло, що режисер Ілля Хржановський також є художнім керівником Меморіального центру “Бабин Яр”. Почалося публічне обговорення запропонованої ним концепції меморіалу та розгорівся новий гучний скандал. #Букви пригадували хронологію подій. 
  • Що таке «ДАУ» і чому воно не має нічого спільного з мистецтвом.