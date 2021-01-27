Сьогодні, 27 січня, у меморіальному комплексі Бабин Яр, що на околиці Києва, вшанували пам'ять жертв Голокосту.

Про це розповідають #Букви.

Серед присутніх були народні депутати від “Слуги народу” Макс Бужанський та Олександр Куницький.

Раніше до Бабиного Яру вшанувати жертв Голокосту приїхав президент України Володимир Зеленський.

Фото: #Букви

Протягом двох днів – 29-30 вересня 1941 року – у Бабиному Яру нацисти розстріляли майже 34 тисячі євреїв. Загалом під час окупації загинуло від 70 до 100 тисяч осіб.

Нагадаємо, що сьогодні у Києві біля Міністерства освіти і науки України відкрили інсталяцію “Погляд у минуле”, присвячену пам’яті жертв Голокосту.