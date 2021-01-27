Про це розповідають #Букви.
Серед присутніх були народні депутати від “Слуги народу” Макс Бужанський та Олександр Куницький.
Раніше до Бабиного Яру вшанувати жертв Голокосту приїхав президент України Володимир Зеленський.
Фото: #Букви
Протягом двох днів – 29-30 вересня 1941 року – у Бабиному Яру нацисти розстріляли майже 34 тисячі євреїв. Загалом під час окупації загинуло від 70 до 100 тисяч осіб.
Нагадаємо, що сьогодні у Києві біля Міністерства освіти і науки України відкрили інсталяцію “Погляд у минуле”, присвячену пам’яті жертв Голокосту.
- Нагадаємо, в квітні в мережі розгорівся гучний скандал через залучення до фільмування стрічки “ДАУ. Дегенерація” російського режисера Іллі Хржановського немовлят з українських дитячих будинків.
- На тлі цього спливло, що режисер Ілля Хржановський також є художнім керівником Меморіального центру “Бабин Яр”. Почалося публічне обговорення запропонованої ним концепції меморіалу та розгорівся новий гучний скандал. #Букви пригадували хронологію подій.
- Що таке «ДАУ» і чому воно не має нічого спільного з мистецтвом.