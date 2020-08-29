Про це повідомляє Die Welt.
Поліція намагалася нагадати учасникам мітингу про наявні правила і карантинні обмеження.
Правоохоронці пояснили, що порушення правил може стати приводом для розпуску демонстрації.
Марш пройшов під назвою “Збори за свободу”.
Учасники акції протесту – приїжджі з різних регіонів Німеччини.
Протестанти тримали в руках банери з написами: “Все брехня”, а також – “Ми — люди”.
Вони закликали до відставки федерального уряду, а також — до скасування коронавірусних правил.
В цілому, масова акція проходить мирно.
- У суботу, 1 серпня, в Берліні (Німеччина) тисячі людей вийшли на акцію протесту проти обмежень, введених через пандемію коронавірусу COVID-19. Серед учасників акції були ультраправі і прихильники теорії змови, які не вірять в існування COVID-19. Але в основному на вулиці вийшли люди, незадоволені введеними обмеженнями. Поліція зафіксувала порушення коронавірусних обмежень на демонстрації: майже всі учасники були без захисних масок і не дотримувалися правил дистанціювання.
- 26 серпня у Берліні (Німеччина) заборонили демонстрації проти заходів, введених для боротьби з епідемією коронавірусу COVID-19. Акції планувалися на ці вихідні.