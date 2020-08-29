У Берліні (Німеччина) близько 18 тисяч осіб протестували проти карантинних обмежень. Усі вони були без медичних масок і не дотримувалися соціальної дистанції.

Про це повідомляє Die Welt.

Поліція намагалася нагадати учасникам мітингу про наявні правила і карантинні обмеження.

Правоохоронці пояснили, що порушення правил може стати приводом для розпуску демонстрації.

Марш пройшов під назвою “Збори за свободу”.

Учасники акції протесту – приїжджі з різних регіонів Німеччини.

Протестанти тримали в руках банери з написами: “Все брехня”, а також – “Ми — люди”.

Вони закликали до відставки федерального уряду, а також — до скасування коронавірусних правил.

В цілому, масова акція проходить мирно.