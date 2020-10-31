У суботу, 31 жовтня, в розпал епідемії коронавірусу і з запізненням майже в десять років відкриється новий берлінський міжнародний аеропорт Бранденбург.

Про це повідомляє CNN.

Величезна ділянка площею 1470 гектарів в регіоні Шенефельд на південний схід від Берліна повинна стати сучасним транспортним вузлом, якого завжди не вистачало німецькій столиці. Але, зіткнувшись з великою кількістю невдач, скарг та недоліків, багато хто називав цей проєкт “проклятим”.

Аеропорт Бранденбург може прийняти понад 40 мільйонів пасажирів.

Однак через пандемію він розраховує обслужити лише близько 11 000 пасажирів на перший день роботи, 1 листопада, і всього 24 000 через тиждень.

“Звичайно, часи COVID – важкі часи, але через рік або два у нас буде багато пасажирів. Людям сподобається цей новий сучасний міжнародний аеропорт”, – зазначив керівник аеропорту Енгельберт Лютке Далдруп.

Історія будівництва

Плани з будівництва центрального міжнародного аеропорту в Берліні відносяться до епохи возз’єднання. Після падіння Берлінської стіни в 1989 році лідери Німеччини почали дискусії про будівництво нового аеропорту, який, на їхню думку, допоможе зробити Берлін новим світовим центром.

У той час в місті було три аеропорти – аеропорт Тегель “Отто Лілієнталь”, аеропорт Шенефельд і аеропорт Темпельхоф – всі вони зіграли важливу роль у бурхливій післявоєнній історії Берліна.

Темпельхоф, розташований недалеко від центру Берліна, з тих пір закритий і перетворився на великий парк. Тегель продовжує працювати, але закриється 8 листопада. А аеропорт Шенефельд, який був визнаний “найгіршим в світі” туристичним онлайн-агентством eDreams в 2017 році, був закритий 25 жовтня, і велика частина його інфраструктури була включена в новий об’єкт.

Офіційне будівництво аеропорту Бранденбург почалося в 2006 році. Спроби приватизувати ділянку не увінчалися успіхом, і територія аеропорту залишалася у власності федерального уряду Німеччини, землі Бранденбург і міста Берлін.

Приблизна оцінка вартості проєкту склала 2,83 мільярда євро (3,1 мільярда доларів за сьогоднішнім курсом). Але через безліч технічних проблем прогрес сповільнився, в той час як вартість аеропорту різко зросла, оскільки первісна прогнозована вартість була сильно занижена. У зв’язку з цим перше відкриття аеропорту, яке планувалося на 2011 рік, не відбулося.

Повний спектр архітектурних, структурних і технічних проблем виник в 2011 році. Неправильна конструкція системи протипожежного захисту спочатку викликала у експертів сумніви, але незабаром стало ясно, що існують також величезні проблеми з основними конструктивними елементами, такими як ескалатори, конструкції стель і квиткові каси.

В результаті цього дату відкриття перенесли на 2014 рік, а потім на 2016 рік. За результатами державного аудиту Бранденбурга в 2016 році було встановлено, що зручність використання аеропорту становить менше 57 %. Зрештою, офіційні особи вирішили припинити називати очікувану дату і призупинити весь проєкт до тих пір, поки не будуть завершені капітальні ремонти в управлінні і будівництві.

І лише, коли витрати перевищили позначку в 7,3 мільярда євро, дата була перенесена на 2020 рік.