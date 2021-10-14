Сьогодні, 14 жовтня, у парку Шевченка почали збиратися учасники Маршу слави Української Повстанської Армії (УПА), а також Маршу нації, організаторами якого є "Національний корпус".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Організатори заявили, що планується участь щонайменше 10 тисяч людей.

Учасники планують пройти бульваром Шевченка через Бесарабську площу, Хрещатик до Майдану Незалежності та Алеї Героїв небесної сотні.

Люди принесли із собою національні стяги, червоно-чорні прапори, а також прапори “Національного корпусу”, ВО “Свобода”. Серед учасників також ветерани російсько-української війни та родичі загиблих військових.

Фото: #Букви

Лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок зазначив, що сьогодні відбудеться 16-й марш, а цього року минає 79 років з дня створення УПА.

Нагадаємо, що сьогодні відзначають День захисників і захисниць України, День козацтва та християнське свято Покрова Пресвятої Богородиці.