Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Організатори заявили, що планується участь щонайменше 10 тисяч людей.
Учасники планують пройти бульваром Шевченка через Бесарабську площу, Хрещатик до Майдану Незалежності та Алеї Героїв небесної сотні.
Люди принесли із собою національні стяги, червоно-чорні прапори, а також прапори “Національного корпусу”, ВО “Свобода”. Серед учасників також ветерани російсько-української війни та родичі загиблих військових.
Фото: #Букви
Лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок зазначив, що сьогодні відбудеться 16-й марш, а цього року минає 79 років з дня створення УПА.
Нагадаємо, що сьогодні відзначають День захисників і захисниць України, День козацтва та християнське свято Покрова Пресвятої Богородиці.
- П’ятий президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко разом із ветеранами російсько-української війни, родинами полеглих героїв, громадськими активістами та депутатами вшанував пам’ять захисників України.
- У Києві відбулося покладання квітів до пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні та Меморіального комплексу Героям-киянам, які загинули за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
- 14 жовтня, через проведення пішої ходи до Дня захисників і захисниць України з 13:30 до 18:30 буде перекрито рух автотранспорту на деяких вулицях столиці.