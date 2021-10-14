Сьогодні, 14 жовтня, у парку Шевченка розпочинається Марш слави Української Повстанської Армії (УПА).

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Марш проводиться щорічно.

Учасники планують пройти бульваром Шевченка через Бесарабську площу, Хрещатик до Майдану Незалежності та Алеї Героїв небесної сотні.

Люди принесли із собою національні стяги, червоно-чорні прапори, а також прапори “Національного корпусу”, ВО “Свобода”. Серед учасників також ветерани російсько-української війни.

Лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок зазначив, що сьогодні відбудеться 16-й марш, а цього року минає 79 років з дня створення УПА.

Нагадаємо, що сьогодні відзначають День захисників і захисниць України, День козацтва та християнське свято Покрова Пресвятої Богородиці.