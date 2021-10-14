Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Марш проводиться щорічно.
Учасники планують пройти бульваром Шевченка через Бесарабську площу, Хрещатик до Майдану Незалежності та Алеї Героїв небесної сотні.
Люди принесли із собою національні стяги, червоно-чорні прапори, а також прапори “Національного корпусу”, ВО “Свобода”. Серед учасників також ветерани російсько-української війни.
Лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок зазначив, що сьогодні відбудеться 16-й марш, а цього року минає 79 років з дня створення УПА.
Нагадаємо, що сьогодні відзначають День захисників і захисниць України, День козацтва та християнське свято Покрова Пресвятої Богородиці.
- П’ятий президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко разом із ветеранами російсько-української війни, родинами полеглих героїв, громадськими активістами та депутатами вшанував пам’ять захисників України.
- У Києві відбулося покладання квітів до пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні та Меморіального комплексу Героям-киянам, які загинули за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
- 14 жовтня, через проведення пішої ходи до Дня захисників і захисниць України з 13:30 до 18:30 буде перекрито рух автотранспорту на деяких вулицях столиці.