У центрі Києва проходить Марш захисників України, в якому беруть участь тисячі людей.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Спочатку учасники Маршу, серед яких родичі загиблих на фронті бійців, героїв Небесної Сотні і полонених, діючі військовослужбовці, ветерани російсько-української війни та волонтери, зібралися поблизу університету Тараса Шевченка.

Далі, сформувавши колону, рушили по Хрещатику до Європейської площі.

Учасники скандують “Герої не вмирають! Вмирають вороги!”, “Слава Україні! Героям слава”, “Дякуємо!”.

Фото: Євген Войніч, #Букви

Фото: Ян Доброносов, #Букви

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Організатором маршу виступив Рух ветеранів України.

Хоча акція анонсована як аполітична, деякі її учасники тримають прапори певних політичних сил.

Попереду колони йшли п’ятий президент Петро Порошенко та колишній очільник РНБО Олександр Турчинов.

Завершення маршу анонсували до 13:00.