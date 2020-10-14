Сьогодні, 14 жовтня, у центрі Києва на Михайлівській площі до Дня захисника України, Дня Козацтва, Покрови Пресвятої Богородиці стартував велопробіг.

Про це повідомляють #Букви.

Старт організатори анонсували на 10:00.

Забралося на велопробіг близько сотні киян, серед учасників є і діти.

Маршрут пробігу наступний: площа Михайлівська — вулиця Михайлівська — вулиця Хрещатик — площа Європейська — вулиця Грушевського — Петрівська алея – Паркова дорога — алея Героїв Крут — площа Слави — вулиця Лаврська.

У Патрульній поліції закликають містян заздалегідь планувати свій маршрут, адже буде перекриття зазначених вулиць та можливе часткове обмеження руху на прилеглих.

Фото: #Букви