Про це повідомляють #Букви.
Старт організатори анонсували на 10:00.
Забралося на велопробіг близько сотні киян, серед учасників є і діти.
Маршрут пробігу наступний: площа Михайлівська — вулиця Михайлівська — вулиця Хрещатик — площа Європейська — вулиця Грушевського — Петрівська алея – Паркова дорога — алея Героїв Крут — площа Слави — вулиця Лаврська.
У Патрульній поліції закликають містян заздалегідь планувати свій маршрут, адже буде перекриття зазначених вулиць та можливе часткове обмеження руху на прилеглих.
Фото: #Букви
- Сьогодні, 14 жовтня, з нагоди Дня зaхисника Укрaїни, 78-ї річниці створення УПA та Дня кoзацтва у Києві запланована низка заходів, серед яких: велопробіг та хода.