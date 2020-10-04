Про це розповідає кореспондент #Букв.
За словами організаторів акції – тварини мають право на гуманне поводження.
Зоозахисники вийшли на головну площу країни з вимогами:
- За заборону хутрових ферм в Україні. Законопроєкт ХутроOFF 2360 має бути ухвалений ВР;
- за припинення використання тварин у цирках, контактних зоопарках, дельфінаріях; за заборону фотопослуг та жебракування з тваринами;
- за заборону евтаназії безпритульних тварин;
- за заборону полювання;
- за припинення тестування косметики та побутової хімії на тваринах та заборону проведення експериментів на тваринах;
- за створення локальних муніципальних служб порятунку тварин;
- за заборону виробництва та продажу фуа-гра і посилення захисту сільськогосподарських тварин;
- за введення веган-опцій в навчальних закладах: діти повинні мати вибір;
- за створення центрів реабілітації для тварин, вилучених із заборонених сфер діяльності та у горе-власників (незаконних або правопорушників);
- за налагодження діалогу з органами національної поліції щодо попередження, відстеження та розслідування випадків жорстокого поводження з тваринами;
- за запуск освітніх програм та проєктів для популяризації гуманного та відповідального ставлення до тварин;
- за обладнання майданчиків для вигулу домашніх тварин.
Прийшло на акцію близько 300 людей. Багато хто тримав у руках плакати із закликами ставати веганами та відмовитися від хутра тварин.
Зоозахисників прийшла підтримати відома українська реперка Альона Савраненко.
Фото: Євген Краєвий, #Букви
- 5 червня під Верховною Радою відбулася акція на підтримку закону про заборону виробництва хутра в Україні.