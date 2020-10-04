Сьогодні, 4 жовтня, у Всесвітній день тварин на Майдані Незалежності у Києві пройшла акція, покликана привернути увагу до захисту прав тварин.

Про це розповідає кореспондент #Букв.

За словами організаторів акції – тварини мають право на гуманне поводження.

Зоозахисники вийшли на головну площу країни з вимогами:

За заборону хутрових ферм в Україні. Законопроєкт ХутроOFF 2360 має бути ухвалений ВР;

за припинення використання тварин у цирках, контактних зоопарках, дельфінаріях; за заборону фотопослуг та жебракування з тваринами;

за заборону евтаназії безпритульних тварин;

за заборону полювання;

за припинення тестування косметики та побутової хімії на тваринах та заборону проведення експериментів на тваринах;

за створення локальних муніципальних служб порятунку тварин;

за заборону виробництва та продажу фуа-гра і посилення захисту сільськогосподарських тварин;

за введення веган-опцій в навчальних закладах: діти повинні мати вибір;

за створення центрів реабілітації для тварин, вилучених із заборонених сфер діяльності та у горе-власників (незаконних або правопорушників);

за налагодження діалогу з органами національної поліції щодо попередження, відстеження та розслідування випадків жорстокого поводження з тваринами;

за запуск освітніх програм та проєктів для популяризації гуманного та відповідального ставлення до тварин;

за обладнання майданчиків для вигулу домашніх тварин.

Прийшло на акцію близько 300 людей. Багато хто тримав у руках плакати із закликами ставати веганами та відмовитися від хутра тварин.

Зоозахисників прийшла підтримати відома українська реперка Альона Савраненко.

Фото: Євген Краєвий, #Букви