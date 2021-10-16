Про це повідомляють #Букви.
Учасники пройшли за маршрутом: Арка Дружби народів – пішохідний міст у напрямку Володимирської гірки – пам’ятник Володимиру Великому – оглядовий майданчик, а після цього повернулися.
Акція Walk Freedom відбувається щороку у 50 країнах світу на понад 500 локаціях. Це сьома акція на території України.
- Нагадаємо, 28 вересня у США суд присяжних визнав R Kelly винним у торгівлі людьми та сексуальному насильстві щодо дев’яти жінок та двох чоловіків.
- У 2019 році R Kelly пред’явили звинувачення в 10 випадках сексуального насильства. Звинувачення йому були висунуті через кілька тижнів після виходу документального серіалу про виконавця, у якому жінки у деталях описують випадки сексуального насильства з боку музиканта.