16 жовтня у центрі Києва відбулася мовчазна мирна хода до Всесвітньої акції проти торгівлі людьми (Walk Freedom).

Про це повідомляють #Букви.

Учасники пройшли за маршрутом: Арка Дружби народів – пішохідний міст у напрямку Володимирської гірки – пам’ятник Володимиру Великому – оглядовий майданчик, а після цього повернулися.

Акція Walk Freedom відбувається щороку у 50 країнах світу на понад 500 локаціях. Це сьома акція на території України.