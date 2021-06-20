Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
До навчання було залучено дивізіон надводних кораблів, підрозділи морської піхоти, морську авіацію та авіацію Повітряних сил.
Після приведення корабельної десантної групи у вищий ступінь бойової готовності було здійснено завантаження особового складу й техніки, вихід з пункту базування, розгортання корабельної десантної групи.
Маневрування відпрацьовували за сигналами MTP, які використовують країни-члени НАТО. Українські моряки здійснювали тактичне маневрування, передавання вантажів на ходу, надавали допомогу аварійному кораблю з висадкою аварійно-рятувальної групи, буксирували пошкоджений корабель тощо.
Фото: Міноборони України
До “Бою за висадку” долучалась бомбоштурмова авіація Повітряних сил, а також вертольоти вогневої підтримки морської авіації.
- Раніше повідомлялося, що НАТО стежитиме за російсько-білоруськими військовими навчаннями “Захід-2021”.