Кореспондент #Букв побував у дендропарку “Добропарк”.
На території парку безліч місць для фотосесій і організації сімейного відпочинку.
Фахівці висадили 100 тис. петуній, 25 тис. кущів лаванди, 200 тис. бегоній. А ще там є локації із самшиту, зелені галявини та дивовижні інсталяції.
У суботу та неділю парк працює з 09:00 до 21:00.
Фото: Євген Краєвий, #Букви
Фото: Олександр Кужельний, #Букви
- 3 травня в дендропарк під Києвом (село Мотижин) на мільйони яскравих тюльпанів прийшли подивитися сотні відвідувачів.