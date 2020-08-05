У селі Мотижин, Київської області, на 7 гектарах ландшафтного парку можна побачити і сфотографуватися поруч з 3D-об'єктами, створеними з петуній різних кольорів.

Кореспондент #Букв побував у дендропарку “Добропарк”.

На території парку безліч місць для фотосесій і організації сімейного відпочинку.

Фахівці висадили 100 тис. петуній, 25 тис. кущів лаванди, 200 тис. бегоній. А ще там є локації із самшиту, зелені галявини та дивовижні інсталяції.

У суботу та неділю парк працює з 09:00 до 21:00.

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Фото: Олександр Кужельний, #Букви