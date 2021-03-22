Про це повідомляє видання Аxios.
Загальна картина акцій: учасники мітингів зібралися, щоб засудити сплеск насильства і ненависті по відношенню до американців азіатського походження і вшанувати пам’ять восьми осіб, які загинули в результаті терактів в Атланті, включаючи шість жінок азіатського походження.
Фото: Linh Ta
Демонстрація в Атланті:
Чування в Колумбусі, штат Огайо, 20 березня в пам’ять про жертв стрілянини. Більш 183 організацій приєдналися до груп AAPI і закликали виділити 300 мільйонів доларів на боротьбу з антиазіатським насильством.
Чування при свічках “Зупиніть азіатську ненависть” в міському парку Альгамбри, округ Лос-Анджелес, Каліфорнія, 20 березня.
Мітинг в Атланті:
Протест у Нью-Йорку:
Actress Sandra Oh speaks during the Stop Asian Hate rally in Pittsburgh pic.twitter.com/Bgels4hNio
— Kristina Serafini (@KristinaS_Trib) March 20, 2021
- 16 березня в американській Атланті і передмісті відбулися три збройні напади, в результаті яких загинули щонайменше вісім осіб. Підозрюваного затримали.
- За даними правоохоронців, четверо людей були вбиті, одна поранена в масажному салоні Young в передмісті Атланти. Пізніше стало відомо про напад на ще два аналогічних заклади – Gold Massage Spa і Aroma Therapy Spa. В Gold Spa загинули три жінки, в Aroma Spa – ще одна жінка.
- 21-річний американець з Атланти (штат Джорджія) Роберт Аарон Лонг, який убив шістьох азіатських жінок, діяв, можливо, не через расову неприязнь. Хлопець лікувався від сексуальної адикції.