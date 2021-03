Про це повідомляє видання Аxios.

Загальна картина акцій: учасники мітингів зібралися, щоб засудити сплеск насильства і ненависті по відношенню до американців азіатського походження і вшанувати пам’ять восьми осіб, які загинули в результаті терактів в Атланті, включаючи шість жінок азіатського походження.

Чування в Колумбусі, штат Огайо, 20 березня в пам’ять про жертв стрілянини. Більш 183 організацій приєдналися до груп AAPI і закликали виділити 300 мільйонів доларів на боротьбу з антиазіатським насильством.

Чування при свічках “Зупиніть азіатську ненависть” в міському парку Альгамбри, округ Лос-Анджелес, Каліфорнія, 20 березня.

Actress Sandra Oh speaks during the Stop Asian Hate rally in Pittsburgh pic.twitter.com/Bgels4hNio

— Kristina Serafini (@KristinaS_Trib) March 20, 2021