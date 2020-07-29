Про це повідомила пресслужба музею художника в Амстердамі.

Відкриття точного місця написання картини зробив науковий керівник Інституту Ван Гога Вутер ван дер Веен. Він виявив листівку, що датується 1900-1910 роками, на якій зображені стовбури дерев і коріння на схилі пагорба.

У травні, після зняття карантинних обмежень, дослідник відправився в Овер-сюр-Уаз і підтвердив своє припущення.

“Кожен елемент цієї загадкової картини можна пояснити, вивчивши поштову листівку і локацію: форма схилу, коріння, їх положення відносно один одного, склад землі і крутий вапняковий шар. Місце також відповідає звичці Ван Гога зображати те, що знаходилося в його найближчому оточенні. Сонячне світло, написане Ван Гогом, вказує, що останні мазки пензлем були зроблені ближче до кінця дня”, – зазначив Вутер ван дер Веен.

ДОВІДКА. Вінсент Ван Гог – нідерландський художник-постімпрессіоніст, чиї роботи справили позачасовий вплив на живопис XX століття. За десять з гаком років він створив понад 2100 робіт, включаючи близько 860 картин олією.