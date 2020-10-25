У Києві на деяких виборчих дільницях позначили кабінки, де можуть проголосувати люди, у яких на момент голосування виявили підвищену температуру.

Про це розповідає кореспондент #Букв.

“Це кабінка для тих, у кого буде виявлена підвищена температура … Це для того, щоб люди не заходили в загальні кабінки, щоб для інших було менше ризику”, – розповіла #Буквам голова ДВК, що знаходиться у приміщенні КІМВ на Іллєнка.

Зауважимо, що на цій дільниці вимірювали температуру. А ось, наприклад, на дільниці, де голосувало подружжя Порошенків – ні.

До речі, до кабінок з позначкою для хворих заходять голосувати усі підряд.

Фото і відео: #Букви