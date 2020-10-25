Про це розповідає кореспондент #Букв.
“Це кабінка для тих, у кого буде виявлена підвищена температура … Це для того, щоб люди не заходили в загальні кабінки, щоб для інших було менше ризику”, – розповіла #Буквам голова ДВК, що знаходиться у приміщенні КІМВ на Іллєнка.
Зауважимо, що на цій дільниці вимірювали температуру. А ось, наприклад, на дільниці, де голосувало подружжя Порошенків – ні.
До речі, до кабінок з позначкою для хворих заходять голосувати усі підряд.
Фото і відео: #Букви
- У Житомирській області на виборчих дільницях масово відсутні кабінки для голосування. Виборці голосують в саморобних кабінках, на підвіконні, на лавках та столах, порушуючи таємницю голосування.