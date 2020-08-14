Сьогодні, 14 серпня, в Києві під посольством Республіки Білорусь в Україні відбулася акція на підтримку білоруського народу.

Про це розповідають #Букви.

Організатори акції заявляють, що з неділі, 9 серпня, в Білорусі тривають протести проти сфальсифікованих результатів президентських виборів на користь Олександра Лукашенка — незмінного президента Білорусі впродовж останніх 26 років.

Учасники акції тримали в руках саморобні плакати з написами: “Разом проти диктатури”, “Лукашенко — йди!”, “Жыве Беларусь“.

Акція проходила мирно та спокійно.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, в Білорусі почалися масові протести.

10 серпня демонстранти у Білорусі провели нову акцію протесту. Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника акції протесту у Мінську. 12 серпня стало відомо про смерть затриманого у неділю 25-річного гомельчанина. Правоохоронці заявляють, що його було затримано за участь у масових заворушеннях, а рідні запевняють, що його не було серед мітингувальників.

Під час вуличних акцій протесту ввечері 11 і вночі 12 серпня затримали понад тисячу осіб. Загалом за 3 дні протестів було затримано понад 6 тисяч осіб. У МВС Білорусі визнали стрілянину на ураження по демонстрантах.

Під час масових протестів побили українського фотокореспондента та жорстко затримали в Мінську ще двох громадян України, волонтерів благодійної організації “Восток SOS”.