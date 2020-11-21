Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Заходи відбулися біля екуменічного храму архистратига Михаїла та українських новомучеників УГКЦ на алеї Героїв Небесної Сотні.

Революція Гідності в пам’яті українців залишилася не просто правом на самовираження громадянської позиції, але й вбивством 106 громадян і понад 2 тисячами поранених. Така ціна була сплачена за три місяці Євромайдану.

Фото: #Букви