Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Заходи відбулися біля екуменічного храму архистратига Михаїла та українських новомучеників УГКЦ на алеї Героїв Небесної Сотні.
Революція Гідності в пам’яті українців залишилася не просто правом на самовираження громадянської позиції, але й вбивством 106 громадян і понад 2 тисячами поранених. Така ціна була сплачена за три місяці Євромайдану.
Фото: #Букви
- Сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День Гідності та Свободи, який встановлено на честь початку цього дня двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року).