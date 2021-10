Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Люди зібралися під посольством із плакатами: “Free Saakashvili”, “Свободу Міші”, “Saakashvili is the prisoner of the Russian oligarch”.

Серед вимог пікетувальників: негайне звільнення Міхеїла Саакашвілі з в’язниці, надання йому можливості вільного пересування, а також, щоб “це політичне переслідування було припинено”.

Під посольство прийшло близько 50 людей, за громадським порядком дивилися щонайменше 30 силовиків.

Акція проходила мирно. Учасники хотіли, щоб із посольства вийшов представник, якому можна було б передати лист із вимогами, проте до людей так ніхто і не вийшов.

Фото: #Букви

Координатор Київської міської організації політичної партії “Рух нових сил Михеїла Саакашвілі” Андрій Подзега заявив, що станом на сьогодні Саакашвілі голодує 14-ий день.

Затримання Саакашвілі

1 жовтня у Грузії затримали Міхеїла Саакашвілі. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те, у чому звинувачують Саакашвілі — в матеріалі #Букв.

В МВС країни спершу заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон Грузії. За кілька годин з’явилася інформація, що Саакашвілі затримали.

2 жовтня стало відомо, що до затримання Саакашвілі переховувався в одній із квартир в Глдані-Надзаладевському районі Тбілісі.

3 жовтня прокуратура Грузії висунула офіційне звинувачення власнику квартири, в якій перед затриманням переховувався Саакашвілі. Йому інкримінують приховування злочинів за статтею 375 Кримінального кодексу Грузії. Чоловіку загрожує від 1 до 4 років ув’язнення.