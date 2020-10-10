У столиці України, Києві, 10 жовтня відбулася всеукраїнська акція "Нагадай про кожного". Її мета - підтримати бранців Кремля, які досі в неволі в Росії або на тимчасово окупованих територіях.

#Букви побували на акції.

Учасники акції зібралися біля пам’ятника князю Ярославові Мудрому.

Організатори нагадали присутнім про те, що війна з Росією все ще триває, і чимало українських громадян залишаються в російських в’язницях, де піддаються тортурам.

На акції були присутні кілька сотень людей.

Вони тримали в руках світлини бранців, а також плакати з написом: “Звільнити в’язнів Кремля”.

Присутні озвучили свої вимоги до влади, після чого сформували колону і рушили повз СБУ до Кабміну, Верховної Ради та Офісу президента.

Головна вимога учасників акції – забезпечити роботу Комісії Кабміну з питань зниклих безвісти, яка вже не функціонує близько двох років, та дати змогу представникам родин зниклих безвісти брати участь у засіданнях.

Також рідні, колишні в’язні й громадські активісти висунули ще кілька вимог. Вони вимагають прийняти закон про полонених та закон про воєнні злочини. Це надасть змогу імплементувати норми міжнародного права, підтвердивши спроможність України судити за міжнародні злочини, до яких не застосовують строків давності.

Також учасники вимагали визначити відповідальну особу при Офісі Президента з питань полону та зниклих безвісти для покращення комунікації та координації між родинами полонених та зниклих безвісти, колишніми бранцями та державними органами; забезпечити працівникам СБУ ефективну роботу у питанні збору інформації щодо обміну та правової оцінки дій звільнених.

Разом з активістами в акції взяли участь колишні бранці Кремля – Олександр Грищенко, Роман Сущенко та Ігор Козловський.

Як повідомляли раніше, колишнього українського політв’язня Володимира Балуха жорстоко побили у Києві в ніч на 8 вересня — рівно за рік після його звільнення.

Його у непритомному стані в столичному Гідропарку знайшла жінка, яка викликала лікарів. Це відбулося лише вранці. Зараз відомо, що у Балуха зламані ключиця і рука, а також важка черепно-мозкова травма. Вдень 8 вересня його прооперували і перевели до відділення реанімації. Стан — тяжкий.

Столична лікарня передала інформацію про напад до Нацполіції. Там запевняють, що справою займаються “найдосвідченіші та висококваліфіковані працівники”.