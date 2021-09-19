Про це повідомляють #Букви.
Спочатку організатори повідомили, що учасниками Прайду стало більше 5000 людей, проте під час руху колони поліція ще запускала людей, тому кількість учасників значно збільшилася.
Головна тематика цьогорічного КиївПрайду – безпека.
Організатори також оголосили низку вимог, серед яких: ухвалити на осінній сесії Ради урядовий законопроєкт № 5488, яким передбачено внесення змін до національного законодавства щодо боротьби з дискримінацією та впорядкування відповідальності за злочини, мотивовані гомофобією, трансфобією та іншими формами нетерпимості; офіційно визнати в Україні у найближчій перспективі цивільні партнерства між людьми однієї документальної статі; підвищити в системі охорони здоров’я увагу до епідемічного благополуччя спільнот ЛГБТІ+.
Фото: bears_bro/Instagram
Фото: eugene_and_lesha/Instagram
Фото: natali_olif/Instagram
Колона КиївПрайду пройшла від метро “Золоті ворота” до парку площі Льва Толстого. Під час маршу скандували: “Наша традиція – це свобода” та “Українська нація, геть дискримінацію!”
- Нагадаємо, що у Києві у зв’язку із проведенням Маршу рівності перекрили рух на деяких центральних вулицях.