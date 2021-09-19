Сьогодні, 19 вересня, центром Києва пройшов Марш рівності, у якому взяло участь більше семи тисяч людей.

Про це повідомляють #Букви.

Спочатку організатори повідомили, що учасниками Прайду стало більше 5000 людей, проте під час руху колони поліція ще запускала людей, тому кількість учасників значно збільшилася.

Головна тематика цьогорічного КиївПрайду – безпека.

Організатори також оголосили низку вимог, серед яких: ухвалити на осінній сесії Ради урядовий законопроєкт № 5488, яким передбачено внесення змін до національного законодавства щодо боротьби з дискримінацією та впорядкування відповідальності за злочини, мотивовані гомофобією, трансфобією та іншими формами нетерпимості; офіційно визнати в Україні у найближчій перспективі цивільні партнерства між людьми однієї документальної статі; підвищити в системі охорони здоров’я увагу до епідемічного благополуччя спільнот ЛГБТІ+.

Фото: bears_bro/Instagram

Фото: eugene_and_lesha/Instagram

Фото: natali_olif/Instagram

Колона КиївПрайду пройшла від метро “Золоті ворота” до парку площі Льва Толстого. Під час маршу скандували: “Наша традиція – це свобода” та “Українська нація, геть дискримінацію!”