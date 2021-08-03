Під посольством Білорусі в Києві відбулася акція протесту через загибель глави "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Близько 150 осіб прийшли до посольства Білорусі. Учасники акції принесли квіти та світлини загиблого білоруса. Чимало з них мали національну біло-червоно-білу символіку і портрети загиблого активіста.

Вони вигукували гасла проти режиму Олександра Лукашенка, скандували “Не забудемо! Не пробачимо!”, “Живє Бєларусь” та “Герої не вмирають”.

Активісти також запалили фаєри під білоруським посольством.

Фото: #Букви

Напередодні стало відомо, що в Києві розшукують Віталія Шишова — очільника організації “Білоруський дім в Україні”, що допомагає білорусам, котрі були вимушені мігрувати до України. 3 серпня в одному з київських парків Шишова знайшли повішеним.