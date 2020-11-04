Про це повідомляє кореспондент #Букв.
“За цей час змінилась не одна група прокурорів; прийшов президент, який говорив про пріоритетність розслідування справи; справа в суді, проте слідство досі не назвало імена усіх причетних до вбивства Каті. Катя була далекоглядною та мудрою Людиною. Через її гострий розум, відважні кроки та прямолінійність Катю вбили”, – зазначають організатори акції.
Активісти зібралися на Поштовій площі, оскільки тут є мурал із цитатою загиблої активістки. Його раніше намалювали активісти ініціативи “Хто замовив Катерину Гандзюк”.
У супроводі поліції діалогу акціянти пройшлися від Поштової до Контрактової площі і розклеїли плакати із фото Катерини Гандзюк та її цитатами.
Як відомо, 31 липня 2018 року на Катерину Гандзюк напали біля під’їзду її будинку та облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила до реанімаційного відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.
У червні 2019 року суд виніс вироки виконавцям вбивства Гандзюк: вони отримали від 3 до 6,5 років ув’язнення. Підозрюваними в організації нападу є голова Херсонської облради Владислав Мангер і Олексій Левін, який був помічником депутата Херсонської обласної ради Миколи Ставицького).
- 18 серпня в Дніпровському районному суді Києва розпочалося підготовче засідання у справі убивства активістки Катерини Гандзюк. Один з підозрюваних — Олексій Левін прийшов до суду майже голий.
- У квітні стало відомо, що правоохоронці завершили розслідування провадження щодо вбивства херсонської чиновниці та активісти Катерини Гандзюк.
- 28 березня активісти руху “Хто замовив Катю Гандзюк?” заявили, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова тисне на батька загиблої херсонської чиновниці. 27 квітня біля Офісу президента на Банковій у Києві активісти вимагали відправити генпрокурорку Ірину Венедіктову у відставку через “справу Гандзюк”.
- 28 серпня прокуратура попросила для Мангера і Левіна 12 років в’язниці.