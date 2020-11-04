У Києві на Поштовій площі близько 100 людей зібралися на акцію "Два роки без Каті Гандзюк: замовники досі не покарані".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“За цей час змінилась не одна група прокурорів; прийшов президент, який говорив про пріоритетність розслідування справи; справа в суді, проте слідство досі не назвало імена усіх причетних до вбивства Каті. Катя була далекоглядною та мудрою Людиною. Через її гострий розум, відважні кроки та прямолінійність Катю вбили”, – зазначають організатори акції.

Активісти зібралися на Поштовій площі, оскільки тут є мурал із цитатою загиблої активістки. Його раніше намалювали активісти ініціативи “Хто замовив Катерину Гандзюк”.

У супроводі поліції діалогу акціянти пройшлися від Поштової до Контрактової площі і розклеїли плакати із фото Катерини Гандзюк та її цитатами.

Як відомо, 31 липня 2018 року на Катерину Гандзюк напали біля під’їзду її будинку та облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила до реанімаційного відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

У червні 2019 року суд виніс вироки виконавцям вбивства Гандзюк: вони отримали від 3 до 6,5 років ув’язнення. Підозрюваними в організації нападу є голова Херсонської облради Владислав Мангер і Олексій Левін, який був помічником депутата Херсонської обласної ради Миколи Ставицького).