За тим, як це відбувалося, спостерігав кореспондент #Букв.
Як відомо, сьогодні, 25 листопада, відзначається Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Офіційно цей день був оголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 1999 році (дата обрана у пам’ять сестер Мірабаль, убитих у Домініканській Республіці в 1960 році).
Як і в попередні роки, в рамках цього міжнародного дня триває 16-денна кампанія (акція “16 днів проти насильства”), яка завершиться 10 грудня, в Міжнародний день прав людини.
До Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок у сквері імені І. П. Котляревського в Києві відбулася тематична акція — льодовий перформанс “Знищимо насильство”.
У рамках перфомансу розбили скульптуру з льоду – кулак, що символізував насильство. Долучитися до процесу мали змогу всі охочі.
“Головна ідея акції – донести до людей те, що подолати насильство можна лише спільними зусиллями”, — зазначили організатори.
Учасниками заходу були представники КМДА, Фонду народонаселення ООН, проєкту ООН Жінки, а також Олег Собчук – фронтмен гурту “СКАЙ”.
Акцію організував Київський міський Центр гендерної рівності, запобігання та протидії насильству за підтримки Київської міської державної адміністрації.
- Раніше повідомлялося, що в центрі Києва відкрили фотозону в рамках всесвітньої і всеукраїнської акції “16 днів проти насильства”.