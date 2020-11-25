У сквері імені І. П. Котляревського в Києві відбувся перформанс, мета якого — донести до людей, що подолати насильство можна лише спільними зусиллями

За тим, як це відбувалося, спостерігав кореспондент #Букв.

Як відомо, сьогодні, 25 листопада, відзначається Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Офіційно цей день був оголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 1999 році (дата обрана у пам’ять сестер Мірабаль, убитих у Домініканській Республіці в 1960 році).

Як і в попередні роки, в рамках цього міжнародного дня триває 16-денна кампанія (акція “16 днів проти насильства”), яка завершиться 10 грудня, в Міжнародний день прав людини.

До Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок у сквері імені І. П. Котляревського в Києві відбулася тематична акція — льодовий перформанс “Знищимо насильство”.

У рамках перфомансу розбили скульптуру з льоду – кулак, що символізував насильство. Долучитися до процесу мали змогу всі охочі.

“Головна ідея акції – донести до людей те, що подолати насильство можна лише спільними зусиллями”, — зазначили організатори.

Учасниками заходу були представники КМДА, Фонду народонаселення ООН, проєкту ООН Жінки, а також Олег Собчук – фронтмен гурту “СКАЙ”.

Акцію організував Київський міський Центр гендерної рівності, запобігання та протидії насильству за підтримки Київської міської державної адміністрації.