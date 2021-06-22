Сьогодні, 22 червня, кияни прийшли до Парку Вічної Слави, щоб віддати шану жертвам Другої світової війни.

Про це розповідають #Букви.

З самого ранку до парку прибув президент України Володимир Зеленський, він поклав квіти до могили Невідомого солдата.

Після покладати квіти почали приходили кияни.

Нагадаємо, що саме 22 червня 1941 року розпочалася німецько-радянська війна – основна частина Другої світової війни в історії України. Тривала війна до 1945 року.

Україна під час Другої світової зазнала чи не найбільших втрат. За різними оцінками, в Україні загинуло від 8 до 10 мільйонів людей, з них цивільного населення – близько 5 млн, 2,2 мільйона вивезли до нацистської Німеччини, 10 мільйонів залишилися без даху над головою.