Про це розповідають #Букви.
З самого ранку до парку прибув президент України Володимир Зеленський, він поклав квіти до могили Невідомого солдата.
Після покладати квіти почали приходили кияни.
Нагадаємо, що саме 22 червня 1941 року розпочалася німецько-радянська війна – основна частина Другої світової війни в історії України. Тривала війна до 1945 року.
Україна під час Другої світової зазнала чи не найбільших втрат. За різними оцінками, в Україні загинуло від 8 до 10 мільйонів людей, з них цивільного населення – близько 5 млн, 2,2 мільйона вивезли до нацистської Німеччини, 10 мільйонів залишилися без даху над головою.
- 22 червня в Україні згадують мільйони співвітчизників, які загинули під час Другої світової війни. День встановлено в Україні “…з метою всенародного вшанування пам’яті синів і дочок українського народу, полеглих під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, їх подвигу та жертовності … на підтримку ініціативи громадських організацій ветеранів війни, праці, Збройних Сил і жертв нацистських переслідувань…” згідно з Указом Президента України “Про День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні” від 17 листопада 2000 р. № 1245/2000.