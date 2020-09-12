Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Акція організовувалася велосипедистами для велосипедистів, і не є політичною. Велосипедисти зібралися, аби привернути увагу суспільства і чиновників до необхідності створення безпечних умов для руху у місті.
“Ми — повноцінні учасники руху, і для нас потрібно створювати безпечні умови. На жаль, ще не всі зрозуміли, що комфорт і зручності в місті має бути для людей, а не для машин. Створюючи безпечну інфраструктуру для велосипедистів, місто заразом дбає про всі категорії мешканців, особливо тих, кому важко ходити по всіх тих східцях, та небезпечно перетинати всі ті естакади”, – додають організатори.
Під час акції влаштували флешмоб tetris challenge – близько тисячі велосипедистів вляглися на Софійській площі поряд зі своїми велосипедами для спільного фото.
Фото: Олександр Кужельний, #Букви
Фото: Євген Краєвий, #Букви
- Верховна Рада на засіданні прийняла за основу проєкт закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки окремих категорій учасників дорожнього руху (користувачів персонального легкого електротранспорту, велосипедистів та пішоходів)”.