Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Акція організовувалася велосипедистами для велосипедистів, і не є політичною. Велосипедисти зібралися, аби привернути увагу суспільства і чиновників до необхідності створення безпечних умов для руху у місті.

“Ми — повноцінні учасники руху, і для нас потрібно створювати безпечні умови. На жаль, ще не всі зрозуміли, що комфорт і зручності в місті має бути для людей, а не для машин. Створюючи безпечну інфраструктуру для велосипедистів, місто заразом дбає про всі категорії мешканців, особливо тих, кому важко ходити по всіх тих східцях, та небезпечно перетинати всі ті естакади”, – додають організатори.

Під час акції влаштували флешмоб tetris challenge – близько тисячі велосипедистів вляглися на Софійській площі поряд зі своїми велосипедами для спільного фото.

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Фото: Олександр Кужельний, #Букви

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Фото: Євген Краєвий, #Букви