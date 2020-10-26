Про це повідомляє кореспондент #Букв.
В акції взяли участь близько сотні людей, вони тримали багато плакатів.
Учасники та учасниці скандують: “Права жінок – права людини”, “Заборони – це не ок, збережіть життя жінок”, “Права не дають, права беруть”.
“Наголошуємо, що це є черговою спробою позбавити жінок прав та свобод. Експлуатація сексуальностей, позбавлення репродуктивних прав та прав на власне тіло є насильством, що виражається через владу, продуковану патріархальним суспільством та ґнітючою державою. Тільки ми самі можемо розпоряджатися нашим тілом. Нам вирішувати, коли народжувати! І чи народжувати взагалі! Моє тіло – моє діло!” – зазначають активістки.
На протилежній частині дороги знаходилися опоненти акції, представники ультраправої організації “Традиція і порядок”. Між протестувальниками стояв кордон поліції.
Фото: #Букви
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