У Києві під будівлею посольства Польщі в Україні пройшла акція протесту, пов’язана з введенням польським урядом заборони на аборти за медичними показанням.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

В акції взяли участь близько сотні людей, вони тримали багато плакатів.

Учасники та учасниці скандують: “Права жінок – права людини”, “Заборони – це не ок, збережіть життя жінок”, “Права не дають, права беруть”.

“Наголошуємо, що це є черговою спробою позбавити жінок прав та свобод. Експлуатація сексуальностей, позбавлення репродуктивних прав та прав на власне тіло є насильством, що виражається через владу, продуковану патріархальним суспільством та ґнітючою державою. Тільки ми самі можемо розпоряджатися нашим тілом. Нам вирішувати, коли народжувати! І чи народжувати взагалі! Моє тіло – моє діло!” – зазначають активістки.

На протилежній частині дороги знаходилися опоненти акції, представники ультраправої організації “Традиція і порядок”. Між протестувальниками стояв кордон поліції.

Фото: #Букви