У 21-ші роковини зникнення українського журналіста Георгія Ґонґадзе в Іллінському сквері в Києві відбулася акція пам’яті.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

В цей день журналісти, правозахисники і небайдужі громадяни зібралися, аби згадати, який внесокГонгадзе зробив в розвиток української журналістики, а також закликати владу до ефективного й прозорого розслідування його вбивства.

Як відомо, за 21 рік замовників злочину так і не було названо і притягнуто до відповідальності.

В акції взяли участь адвокатка родини журналіста Валентина Теличенко, головна редакторка заснованогоГонгадзе видання “Українська правда”, а також вдова журналіста Мирослава.

Вбивство Гонгадзе

Георгій Гонгадзе (1969-2000) був українським журналістом, засновником і першим головним редактором інтернет-видання “Українська правда”.

Він народився у Тбілісі в родині грузинського кінорежисера-документаліста Руслана Гонгадзе. Мати Георгія — корінна львів’янка Леся Гонгадзе (Корчак).

Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області був виявлений з відтятою головою труп, який, за висновками експертів, міг належати журналістові. У 2009 році в Київській області знайдено останки черепа, який, за заявою Генпрокуратури, належав Гонгадзе.

Мати журналіста Леся Гонгадзе відмовлялася визнавати, що знайдені останки належать її синові, і не дозволяла їх поховати. Вона померла 30 листопада 2013 року на 69-му році життя. Тіло Гонгадзе поховали в Києві 22 березня 2016 року.

29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив ексголову департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія Пукача до довічного позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві Гонгадзе.

Сам Пукач стверджує, що вбивство журналіста Георгія Гонгадзе у 2000 не було навмисним і має розглядатися як вбивство з необережності.

У 2016 році Апеляційний суд залишив вирок Пукачу без змін. Верховний Суд України у 2021 році так само залишив вирок без змін.