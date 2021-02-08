У підземному переході на Європейській площі у Києві, що знаходиться між Національним центром "Українській дім" та Національною філармонією України презентували спільний арт-об'єкт громадської організації #КримSOS та тбіліської платформи ARTIФ "Підземний безвихід".

Про це повідомляють автори арт-об’єкту.

У підземному переході грузинський художник Давид Кухалашвілі створив “тюремний коридор”, аби кожен перехожий міг відчути ту атмосферу, в якій роками перебувають кримські в’язні путінського режиму.

“Стіни коридора пофарбовано у білий та блакитний кольори. На них по боках дуже реалістично намальовано металеві двері. Облуплене білення на стелі, миготливе освітлення та брудна підлога посилюють гнітючу атмосферу. Саме в такому повсякденному оточенні зараз знаходяться 98 кримчан – політичних бранців Кремля. Їх окупаційна влада РФ незаконно позбавила волі за надуманими звинуваченнями у тероризмі, екстремізмі та шпигунстві”, – йдеться у повідомленні.

На кожній з дверей “камер” розміщено QR-код. Відсканувавши його можна ознайомитися з історією кожного з кримських бранців Кремля, яких ув’язнили через їхні політичні та релігійні погляди, а також за активну громадянську позицію.

Фото: Big Kyiv