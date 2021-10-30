Сьогодні на Майдані Незалежності у Києві відбулася акція "Свободу політв’язням Кремля".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Участь в акції взяли члени Меджлісу кримськотатарського народу, представники правозахисних організацій та громадські діячі. Загалом зібралося близько 70 осіб. Серед присутніх також був нардеп від партії “Європейська Солідарність” Ахтем Чийгоз.

Перед присутніми виступили голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, а також колишній політв’язень Кремля та кримчанин Олег Сенцов.

Вони нагадали, що 3 та 4 вересня в тимчасово окупованому Криму незаконно затримали братів Асана та Азіза Ахтемових, а також члена Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, який нині знаходиться в каральній психіатрії. Їх звинувачують у нібито організації та здійснення диверсії.

Крім того, наразі політв’язнями вважаються 140 кримських татар, яких окупаційна влада переслідує за надуманими доказами та проукраїнську позицію.

Активісти, які зібралися на Майдані, також висловити рішучий протест проти свавільних затримань на території тимчасово окупованого півострова та закликали владу активізувати будь-які дії, що направлені на пришвидшення визволення всіх незаконно утримуваних Російською Федерацією кримських політв’язнів.