У Києві сотні українців вшанували пам’ять героїв Небесної Сотні та борців за незалежність України.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Спочатку у Михайлівському соборі пройшла панахида за загиблими Героями Небесної Сотні. Потім учасники акції вирушили за маршрутом: вул. Трьохсвятительська – Європейська площа – вул. Михайла Грушевського – Кріпосний провулок – Інститутська – Алея Героїв Небесної Сотні.

У руках люди тримали плакати з написом “Пам’ятаймо!”, “Небесна сотня!, “Герої не вмирають!”, квіти, лампадки й державний прапор. Під час ходи люди вигукували “Слава Україні!” та “Герої не вмирають!”.

До акції приєдналися декілька десятків білорусів, які прийшли вшанувати пам‘ять свого співвітчизника Михайла Жизневського, що загинув 22 січня 2014 року. В руках вони тримали білоруські прапори.

Завершилася хода покладанням квітів і запаленням лампадок.

Фото: #Букви

Панахида і хода – традиційні заходи, які організовують рідні Героїв Небесної Сотні та учасники Революції Гідності у співпраці з іншими організаціями.

Ініціатори: громадська організація “Родини Небесної Сотні”, за участі Національного музею Революції Гідності, Ініціативної групи постраждалих/поранених на Майдані, ГО Самооборона Майдану, ГО “Асоціація Медиків Революції Гідності”, Руху Опору Капітуляції, рідних Героїв Небесної Сотні, учасників Революції Гідності.