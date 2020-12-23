Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Урочисте відкриття відбулося сьогодні, 23 грудня, біля Національної академії наук України.

Зазначимо, що Стус та Світличний були одніми з головних постатей українського дисидентського руху.

Влітку 1965 року за свої виступи проти політики русифікації та правозахисну діяльність Світличний був звільнений з роботи, а 30 серпня вперше заарештований і ув’язнений на 8 місяців. Після виходу з в’язниці він був позбавлений можливості працювати за фахом та публікувати власні твори, тож надалі свої переклади друкував під псевдонімами.

У 1972 Світличного заарештували вдруге, а потім винесли вирок: 12 років позбавлення волі (7 років концтаборів суворого режиму і 5 років заслання за антирадянську агітацію і пропаганду, виготовлення та поширення самвидаву). На суд ні дружину, ні матір Світличного не допустили. Відбував покарання у таборах Пермської області.

Звільнився він тяжко хворим у 1983 році, через що продовжувати колишню творчу і громадську діяльність уже не зміг, а через дев’ять років помер.

Водночас, Стус за власні переконання щодо необхідності збереження й розвитку української культури зазнав репресій з боку радянської влади, його творчість була заборонена та частково знищена, а він сам був засуджений до тривалого перебування в місцях позбавлення волі, де й загинув.

У церемонії відкриття меморіальних дошок взяли участь керівництво Київської міської державної адміністрації, Печерської районної державної адміністрації, Департаменту охорони культурної спадщини, інституту літературознавства НАН України та інші.