“Я твоя Велика комета. Я видна неозброєним оком”, – повідомляється в Twitter.

У блозі комети вже 4 407 підписників.

В акаунті опубліковано відео комети над Японією.

ICYMI: Take a look at this timelapse of comet Neowise captured by the Nayoro Observatory in Japan pic.twitter.com/l99eRTiT1Z — Reuters (@Reuters) July 18, 2020

У ще одному твіті йдеться, що комета видима неозброєним оком, вона знаходиться на відстані 106 575 578 км від Землі. Побачити її можна в сузір’ї Великої Ведмедиці.

Уже через кілька днів, а саме 23 липня, комета максимально наблизиться до Землі. Спостерігати її можна буде практично з будь-якої точки планети.

Довідка. C/2020 F3 (NEOWISE) – ретроградна (рухається навколо Сонця в напрямі, протилежному напрямку його обертання) комета з майже параболічної орбітою. Її побачили 27 березня 2020 го в інфрачервоний телескоп NEOWISE. Найближче до Сонця проходила 3 ​​липня – в 44,1 млн км від світила. Афелій – 81,4-107,7 млрд км. Діаметр ядра – приблизно 5 км.