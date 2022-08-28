У Києві береги Дніпра об’єднали прапором України: фото

Фотокореспондент #Букв відвідав акцію.
Державний прапор сягав довжини 430 метрів. Стяг розгорнули через Парковий пішохідний міст на Труханів острів у Києві.
Участь у заході взяли тимчасово переміщені жителі Маріуполя, Мелітополя та інших міст. Ця акція є символом того, що українці мають єдність у боротьбі за свободу й незалежність держави.
“Вкотре ми демонструємо всьому світу, що територія України неподільна і недоторкана, а Херсон, Маріуполь, Мелітополь, Донецьк, Луганськ і Крим – це Україна!” – зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Акція “Україна єдина” провели за ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики, Херсонського Академічного театру ім. Миколи Куліша та громадськості.
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