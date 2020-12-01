Про це повідомляють #Букви.
Так, на верхівці ялинки з’явився чудернацький капелюх у чаклунському стилі. Хто та навіщо прикрасив новорічне дерево капелюхом – невідомо.
Нагадаємо, що 30 листопада у дворі перед Офісом президента почали облаштовувати зимовий каток. Ковзанка біля Офісу Зеленського стала традиційною. До речі, у 2019 році під Офісом президента також облаштовували каток. Тоді він користувався неабиякою популярністю у киян.
- У центрі Києва вже розпочався монтаж головної новорічної ялинки України. #Букви розповідали, як це було.
- Раніше міністр культури України Олександр Ткаченко запропонував ввести двотижневий локдаун на новорічні свята.
- 25 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Уряд розглядає можливість введення карантину на зимові свята. Але зараз про введення більш жорстких заходів не йдеться.
- А міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення локдауну в Україні на три або чотири тижні в зв’язку з епідеміологічною ситуацією (через коронавірус COVID-19).