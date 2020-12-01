Про це повідомляють #Букви.

Так, на верхівці ялинки з’явився чудернацький капелюх у чаклунському стилі. Хто та навіщо прикрасив новорічне дерево капелюхом – невідомо.

Нагадаємо, що 30 листопада у дворі перед Офісом президента почали облаштовувати зимовий каток. Ковзанка біля Офісу Зеленського стала традиційною. До речі, у 2019 році під Офісом президента також облаштовували каток. Тоді він користувався неабиякою популярністю у киян.