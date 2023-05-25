Сьогодні у Києві попрощалися з захисником Маріуполя, бійцем полку "Азов", майором, командиром ремонтної роти Сергієм Павліченком (позивний – "Броня"). Він загинув 29 липня під час вибуху в Оленівській колонії, де перебували українські військовополонені.

Фотокореспондент #Букв відвідав церемонію прощання з Захисником.

Сергій Павліченко родом з Запорізької області, вступив до лав “Азову” ще у 2014 році. Брав участь у Широкинській наступальній операції, Мар’їнці, Красногорівці, Світлодарській дузі та після початку повномасштабної війни – в обороні Маріуполя.

29 липня, разом з багатьма оборонцями “Азовсталі”, за наказом командування він здався у російський полон. Згодом він потрапив у в Оленівську колонію (підконтрольна російським окупаційним військам територія Донецької області). Як розповіли побратими Сергія, він опинився в епіцентрі вибуху під час російського теракту. Згідно з інформацією наданою окупантами, в той день у колонії загинуло щонайменше 53 українських військових, близько 73 осіб отримали поранення.







































У Києві попрощалися з оборонцем Маріуполя «азовцем» Сергієм Павліченком – він загинув унаслідок теракту в Оленівці // 20 фото

У Сергія Павліченка залишилася дружина та двоє дітей – 6-річний Назар і 10-річна Аделія.

Церемонія прощання з військовим відбулася 25 травня у Київському крематорії. У Черкасах, куди його сім’я переїхала з початком повномасштабного вторгнення, 27 травня “Броню” поховають.

Останнє повідомлення Сергій написав своїй дружині Русудані було перед виходом з “Азовсталі”:

“Пускай этот день принесет тебе только позитив! Поцелуй наших деток, крепко заобнимай и затискай их. И купи им сегодня от меня вкусняшек. ​Скажи им, что папа так захотел. Целую вас крепенько. Сегодня у нас наконец-то солнышко. Эх, люблю тебя… Ты лучшая!”.

Русудана довго не могла повірити, що її чоловік загинув. Після повернення тіла загиблого героя сім’я чекала на проведення експертиз з метою ідентифікації.