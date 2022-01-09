На акції побував і кореспондент #Букв.
10 січня мають відбутися перемовини між Росією та Сполученими Штатами Америки. Перемовини, на переконання організаторів, будуть для України доленосними.
“Путін хоче втопити в крові Казахстан, а 10 січня – примусити Україну до капітуляції. Для цього він тримає на нашому кордоні 100-тисячну орду. 9 січня українці по цілому світу вийдуть, щоб звернутися до світових лідерів із закликом сказати “ні” Путіну та його імперській політиці”, – наголосили організатори.
На акції не було партійних прапорів – просто люди, яким не байдужа доля країни. На акції був присутній голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Іскандер Барієв, український громадський діяч і дисидент єврейського походження Йосип Зісельс, українські кримськотатарські, азербайджанські, казахстанські, білоруські активісти, ветерани російсько-української війни тощо.
За словами організаторів, ніякі компроміси перед Росією та перед Путіним не захистять Україну – вони приведуть до нової війни та жертв.
Організатори закликали Захід сказати Путіну ні на його ультиматуми. Вони наголошують: він хоче відновити Радянський Союз – і українці чинитимуть опір.
“10 січня буде вирішуватися доля України. Вона може бути вирішена без нашої участі. Тому ми маємо вийти і передати своє послання світові. Українці збираються не тільки в Києві. В Чикаго, США акція відбудеться о 15:00, місце – Water Tower, Michigan Avenue. В Нью-Йорку, США – о 14:00, місце – Union Square Park”, – розповіли організатори акції.
“Як би не пройшли переговори, українці чинитимуть опір російським окупантам”, – наголосили вони.
- Нагадаємо, російські війська дислокуються на кордоні з Україною у трьох точках. Кремль розробив операцію із залученням 175 тисяч військових, і повномасштабне вторгнення може початися уже цього місяця.
- 8 січня Адміністрація Байдена оприлюднила нове рішуче попередження Росії щодо покарань, які їй можуть загрожувати, якщо вона продовжить погрози вторгнення в Україну.