У Києві пройшла акція в підтримку політ’язнів

Про це повідомляють #Букви.
Як зазначили організатори акції, “наша увага – це сигнал кожній родині бранців Кремля, що українське суспільство про них пам’ятає і прагне їх визволення”.
В акції взяли участь представники правозахисних організацій, Платформи політв’язнів, незалежних громадських об’єднань переселенців, родин політв’язнів, Меджлісу кримськотатарського народу, переселенці з Криму та Донбасу, представники Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та інших органів державної влади.
Учасники маршу наголошують на необхідності підтримки з боку держави сімей політв’язнів.
Під час заходу було проведено перфоманс “Кайданам не забрати мою волю” за участі колишніх бранців Кремля.
Банер з написом “СВОБОДУ ПОЛІТВ’ЯЗНЯМ” який виробили в Краматорську волонтери та учні місцевих шкіл. Він має площу шкільного спортзалу.
Учасниками акції також були обвинувачені у так званій “справі Шеремета” – доброволець, волонтер і музикант Андрій Антоненко та волонтерка й лікарка Юлія Кузьменко.
Присутні мали змогу написати іменне послання політв’язням Кремля на банері, який наступного тижня полетить над Кримом.
“Кількість політичних в’язнів не зменшується, а тільки зростає. Для Путіна це звичне явище, для нас – це трагедія”, – сказав колишній в’язень Кремля Ільмі Умеров.
- Нагадаємо, Петро Порошенко обговорив з адвокатом Миколою Полозовим, що займається справами українських політв’язнів у Росії, справу проти першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова й пообіцяв його родині фінансову опіку.
- Раніше повідомлялося, що в анексованому Криму заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова помістили до психіатричної лікарні нібито для проведення експертизи. На думку захисту, це форма тиску на підсудного.
- 30 жовтня на Майдані Незалежності у Києві відбулася акція “Свободу політв’язням Кремля”.