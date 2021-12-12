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У Києві пройшла акція в підтримку політ’язнів

12 грудня в Києві відбулася акція солідарності “Свободу політв’язням” до Міжнародного Дня захисту прав людини.

Неділя, 12 грудня 2021, 20:48

Про це повідомляють #Букви.

Як зазначили організатори акції, “наша увага – це сигнал кожній родині бранців Кремля, що українське суспільство про них пам’ятає і прагне їх визволення”.

В акції взяли участь представники правозахисних організацій, Платформи політв’язнів, незалежних громадських об’єднань переселенців, родин політв’язнів, Меджлісу кримськотатарського народу, переселенці з Криму та Донбасу, представники Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та інших органів державної влади.

Учасники маршу наголошують на необхідності підтримки з боку держави сімей політв’язнів. 

Під час заходу було проведено перфоманс “Кайданам не забрати мою волю” за участі колишніх бранців Кремля.

Банер з написом “СВОБОДУ ПОЛІТВ’ЯЗНЯМ” який виробили в Краматорську волонтери та учні місцевих шкіл. Він має площу шкільного спортзалу.

Учасниками акції також були обвинувачені у так званій “справі Шеремета” – доброволець, волонтер і музикант Андрій Антоненко та волонтерка й лікарка Юлія Кузьменко.

Присутні мали змогу написати іменне послання політв’язням Кремля на банері, який наступного тижня полетить над Кримом.

“Кількість політичних в’язнів не зменшується, а тільки зростає. Для Путіна це звичне явище, для нас – це трагедія”, – сказав колишній в’язень Кремля Ільмі Умеров.

Теги: бранці Кремля, кримські татари, політв'язні

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