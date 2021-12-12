12 грудня в Києві відбувся мітинг противників щеплень під загальною назвою "Захистимо право на життя". Його відвідав фотокореспондент #Букв.

Про це повідомляють #Букви.

На Майдані Незалежності кілька сотень людей зібралися, щоб висловити свій протест стосовно обов’язкового щеплення проти COVID-19, сертифікатів про вакцинацію та карантину. Більшість із них – члени та прихильники громадського руху “Права людини”, лідером якої вважається Остап Стахів.

Згідно з картинкою, яку розповсюджують представники руху в соцмережах, вони виступають проти законопроєкту 4121 “Про систему громадського здоров’я”.

Акції протесту, згідно зі словами організаторів, пройшли щонайменше по 20 містах України.

Під час акції протесту не дотримувалися карантинних обмежень: ніхто не носив захисних масок, не дотримувався соціальної дистанції. До фотокореспондента #Букв підходили її обурені учасники та запитували, чому він у медичній масці.

Також, один з учасників події розповів фотокору, що сумнозвісна епідемія “іспанки” є насправді ускладненням від щеплення проти тифу.

На одному з плакатів противники щеплень підвісили портрет прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, оскільки вони вважають чинну владу винною в тому, що зараз відбувається.

На акції протесту було чимало дітей – взагалі, тема захисту дітей від щеплень використовувалася досить активно.

На акції протесту виступив лідер руху – Остап Стахів. Він розповів, що з ним Бог: “На кожному заході, Він зараз тут, зі мною, дозволяє мені пройти оці всі випробування, переслідування, допити, обшуки викрадення… оцей “розводняк”, що відбувається. І коли мене запхали у психлікарню, щоби осміяти мене – але зі мною Бог, і я все пройду”.