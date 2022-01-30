Про це повідомляють #Букви.
Захід провели інструктори з бойовим досвідом. Охочих чекали заняття з тактики, парамедицини і тренування на смузі перешкод. Учасники громадської ініціативи “Тотальний опір” розповідали й показували, як користуватися автоматами та як правильно обирати позиції для ведення вогню. Організатори зауважили, що такі заняття важливі, оскільки українська влада не займається підготовкою населення.
“В умовах, коли РФ продовжує нарощувати війська на кордонах з Україною, а українська влада не займається підготовкою населення – маємо розраховувати на власні сили та бути готовими дати відсіч ворогу”, — зазначили у повідомленні.
Вишкіл був організований за ініціативи Громадського штабу оборони та Національного Корпусу. Взяти участь у навчаннях могли люди з будь-яким рівнем підготовки.
У Києві провели вишкіл, де вчили користуватися зброєю, у разі наступу Росії на Україну // 13 фото
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