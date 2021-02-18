У Києві сотні українців вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні та борців за незалежність України.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Спочатку у Михайлівському соборі пройшла панахида за загиблими Героями Небесної Сотні. Потім учасники акції вирушили за маршрутом: вул. Трьохсвятительська – Європейська площа – вул. Михайла Грушевського – Кріпосний провулок – Інститутська – алея Героїв Небесної Сотні.

У руках люди тримали плакати з написом “Пам’ятаймо!”, “Небесна сотня!”, “Герої не вмирають!”, квіти, лампадки й державний прапор. Під час ходи люди вигукували: “Слава Україні!” та “Герої не вмирають!”

До акції приєдналися кілька десятків білорусів, які прийшли вшанувати пам’ять свого співвітчизника Михайла Жизневського, який загинув 22 січня 2014 року. В руках вони тримали білоруські прапори.

Завершилася хода покладанням квітів і запаленням лампадок.

Фото: #Букви

Панахида і хода – традиційні заходи, які організовують рідні Героїв Небесної Сотні та учасники Революції Гідності у співпраці з іншими організаціями.

Ініціатори: громадська організація “Родини Небесної Сотні”, за участі Національного музею Революції Гідності, Ініціативної групи постраждалих/поранених на Майдані, ГО “Самооборона Майдану”, ГО “Асоціація медиків Революції Гідності”, Руху Опору Капітуляції, рідних Героїв Небесної Сотні, учасників Революції Гідності.