Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Спочатку у Михайлівському соборі пройшла панахида за загиблими Героями Небесної Сотні. Потім учасники акції вирушили за маршрутом: вул. Трьохсвятительська – Європейська площа – вул. Михайла Грушевського – Кріпосний провулок – Інститутська – алея Героїв Небесної Сотні.
У руках люди тримали плакати з написом “Пам’ятаймо!”, “Небесна сотня!”, “Герої не вмирають!”, квіти, лампадки й державний прапор. Під час ходи люди вигукували: “Слава Україні!” та “Герої не вмирають!”
До акції приєдналися кілька десятків білорусів, які прийшли вшанувати пам’ять свого співвітчизника Михайла Жизневського, який загинув 22 січня 2014 року. В руках вони тримали білоруські прапори.
Завершилася хода покладанням квітів і запаленням лампадок.
Фото: #Букви
Панахида і хода – традиційні заходи, які організовують рідні Героїв Небесної Сотні та учасники Революції Гідності у співпраці з іншими організаціями.
Ініціатори: громадська організація “Родини Небесної Сотні”, за участі Національного музею Революції Гідності, Ініціативної групи постраждалих/поранених на Майдані, ГО “Самооборона Майдану”, ГО “Асоціація медиків Революції Гідності”, Руху Опору Капітуляції, рідних Героїв Небесної Сотні, учасників Революції Гідності.
- 18 лютого 2014 року у Києві сталася одна з найбільш трагічних сторінок в історії незалежної України – “Беркут” почав силовий наступ на майданівців. #Букви згадали події семирічної давнини.