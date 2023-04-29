Про це інформує пресслужба Верховної Ради України.
Автор муралу – французький художник Крістіан Ґуемі, відомий під псевдонімом С215. Під час офіційного візиту до Французької Республіки у січні 2023 року делегація Верховної Ради України відвідала фотовиставку робіт Крістіана Ґуемі, презентовану у будівлі Національної Асамблеї Французької Республіки. Там і виникла спільна ідея щодо створення муралу у Києві.
Зазначимо, що це не перша робота Крістіана Ґуемі в Україні. До цього він вже створив вуличні роботи у Львові, Житомирі, Києві та звільнених Бучі, Гостомелі й Ірпені Київської області.
Керівник Апарату Верховної Ради України В’ячеслав Штучний зазначив, що мурал – це вшанування пам’яті всіх героїв, які щодня захищають Україну та віддають за незалежність і територіальну цілісність найцінніше, – своє життя.
“Ми завжди маємо пам’ятати про подвиг кожного нашого героя, кожної героїні, які ціною всього наближають перемогу України над жорстоким російським агресором. І ця пам’ять має увіковічитися з покоління у покоління”, – наголосив В’ячеслав Штучний.
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