Про це повідомляє пресслужба поліції Донеччини та місцеве видання 0629.com.ua.
Сьогодні на честь героїв центральним проспектом до Театральної площі пройшла колонна військової техніки та піша колонна силовиків: працівники Нацполіції, полку “Азов”, військовослужбовці, рятівники та курсанти ДонДУВС МВС України.
Привітав захисників міста командувач Національної гвардії України Микола Балан.
Загиблих вшанували хвилиною мовчання.
Містяни у вишиванках та з національними прапорами також приєдналися до ходи.
Фото: 0629.com.ua
Фото: поліція Донеччини
Всього у марші взяли участь кілька тисяч маріупольців.
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