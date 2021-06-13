Сьогодні, 13 червня, у Маріуполі з нагоди сьомої річниці визволення міста від окупантів, вулицями пройшов марш захисників.

Про це повідомляє пресслужба поліції Донеччини та місцеве видання 0629.com.ua.

Сьогодні на честь героїв центральним проспектом до Театральної площі пройшла колонна військової техніки та піша колонна силовиків: працівники Нацполіції, полку “Азов”, військовослужбовці, рятівники та курсанти ДонДУВС МВС України.

Привітав захисників міста командувач Національної гвардії України Микола Балан.

Загиблих вшанували хвилиною мовчання.

Містяни у вишиванках та з національними прапорами також приєдналися до ходи.

Фото: 0629.com.ua

Фото: Операція об’єднаних сил

Фото: поліція Донеччини

Всього у марші взяли участь кілька тисяч маріупольців.