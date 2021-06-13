Про це повідомляє пресслужба поліції Донеччини та місцеве видання 0629.com.ua.

Сьогодні на честь героїв центральним проспектом до Театральної площі пройшла колонна військової техніки та піша колонна силовиків: працівники Нацполіції, полку “Азов”, військовослужбовці, рятівники та курсанти ДонДУВС МВС України.

Привітав захисників міста командувач Національної гвардії України Микола Балан.

Загиблих вшанували хвилиною мовчання.

Містяни у вишиванках та з національними прапорами також приєдналися до ходи.

Фото: 0629.com.ua

Фото: Операція об’єднаних сил

Фото: поліція Донеччини

Всього у марші взяли участь кілька тисяч маріупольців.