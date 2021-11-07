Про це повідомляє агентство AP.

У вантажівки, яка перевозила рідку основу для виготовлення шампуню, відмовили гальма і автомобіль влетів у кілька транспортних засобів біля пункту оплати на шосе. Це спричинило велику пожежу.

На фото і відео, опублікованих у соцмережах, видно, що частину транспортних засобів охопило полум’я, а інші повністю знищені.

AP Photo

Фото: Buzos de la Noticia

  • Раніше повідомлялося, що автобус, що перевозив в Перуанських Андах працівників за контрактом з мідного рудника компанії MMG Лас-Бамбаса, впав зі скелі, внаслідок чого 16 осіб загинули та двоє отримали поранення.