Про це повідомляє агентство AP.
У вантажівки, яка перевозила рідку основу для виготовлення шампуню, відмовили гальма і автомобіль влетів у кілька транспортних засобів біля пункту оплати на шосе. Це спричинило велику пожежу.
На фото і відео, опублікованих у соцмережах, видно, що частину транспортних засобів охопило полум’я, а інші повністю знищені.
#ÚltimaHora 🚨 Tráiler se queda sin frenos y embiste varios automóviles; provocando un incendio en el lugar.
Reportan al menos 14 personas sin vida sobre la autopista México-Puebla, caseta San Marcos.
📹 @GN_Carreteras pic.twitter.com/QUWKbEiQjQ
— El Diario de Coahuila (@DiarioCoahuila) November 6, 2021
AP Photo
Фото: Buzos de la Noticia
- Раніше повідомлялося, що автобус, що перевозив в Перуанських Андах працівників за контрактом з мідного рудника компанії MMG Лас-Бамбаса, впав зі скелі, внаслідок чого 16 осіб загинули та двоє отримали поранення.