Про це пише Harper’s Bazaar.

Судячи з фото папарацці, головним місце зустрічі нових героїв, як і в оригінальній версії, будуть сходи біля входу в музей Метрополітен. А нові актори, як і колишні, будуть одягатися в стилі преппі.

Головні ролі в перезапуску грають Вітні Пік, Джонатан Фернандес, Елі Браун, Емілі Лінд і Джейсон Готей.

Сюжет нової “Пліткарки” тримається в таємниці, відомо лише те, що нове покоління підлітків з приватних шкіл Нью-Йорка потрапить під соціальне стеження через вісім років після того, як сайт початкового блогера закрився.

При цьому, сценарист Джошуа Сафран зазначає, що нова версія серіалу буде більш інклюзивною, ніж попередня. До слова, над костюмами нових героїв працює Ерік Даман, який стилізували оригінальну версію серіалу.