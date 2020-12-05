У Мережі з'явилися вражаючі фото гігантського айсберга, який дрейфує через Атлантику

Літак королівських військово-повітряних сил Великобританії зробив знімки найбільшого айсберга в світі, який дрейфує через Південну Атлантику.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Транспортер A400m пролетів низько над айсбергом площею 4200 кв. км, щоб побачити його стан. На фотографіях видно численні тріщини і вибоїни, незліченні уламки льоду і щось на зразок тунелів, що проходять під ватерлінією.

Антарктичний айсберг зараз наближається до британської заморської території Південної Георгії. Він знаходиться всього в 200 км від острова, і існує реальна ймовірність того, що айсберг може застрягти на мілководді прибережних вод.

Айсберг відколовся від шельфового льодовика в Антарктиді в липні 2017 року, його площа становила майже 6000 кв. км – приблизно чверть площі Уельсу.

Експерти здивовані, що за три роки айсберг не втратив своєї маси. Багато хто думав, що він розпадеться на кілька великих частин.