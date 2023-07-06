Джерело: Міноборони.

Відтак, в оборонному відомстві відбулася нарада з питань розробки костюма літнього польового для військовослужбовців-жінок (КЛП тип 2) та жіночої білизни (труси та топ).

Під час наради було представлено модель костюма літнього польового для військовослужбовців-жінок, яка отримала найбільшу кількість позитивних відгуків після проведених військових (дослідних) випробувань в одній із військових частин ЗСУ.

З огляду на антропометричні дані жінок, зокрема будову плечей, грудної клітини, талії та стегон, зауваження і пропозиції українських військовослужбовиць, які безпосередньо здійснювали дослідну експлуатацію, в наявну польову форму одягу було внесено конструктивні зміни, за рахунок яких вона стала більш підлаштованою під жіночу будову тіла.

Відтак, відбулися наступні оновлення для жіночої польової форми:

Куліска на кітелі, за рахунок якої жінка може відрегулювати зайвий об’єм тканини на спині;

Вкорочений кітель та розрізи по боках для зручності нахилів та присідань;

Еластична стрічка під колінами, яка дає можливість зменшити ширину штанини;

Завищена лінія талії в штанах з “тунельним” поясом, який передбачений у разі зміни об’ємів талії військовослужбовиці, наприклад, вагітності на ранніх строках.

Всі ці зміни було враховано та закладено у нові лекала костюма літнього польового для жінок-військовослужбовців. Щодо білизни: вона універсальна, з високою посадкою, у складі бавовна та еластан, гарно тягнеться й тримає форму.

Надалі, після затвердження нормативно-технічної документації та зразків-еталонів на зазначені предмети речового майна, буде здійснена їх закупівля.

За словами заступника міністра оборони України Дениса Шарапова, станом на сьогодні у лавах ЗСУ близько 42 тисяч жінок-військовослужбовців, близько п’яти тисяч з них перебувають на передньому краї, де виконують бойові завдання нарівні з чоловіками.