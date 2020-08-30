Сьогодні, 30 серпня, в Мінську та інших містах Білорусі поновилися вуличні акції протесту, повідомляється про затримання учасників мітингів.

Про це повідомляє портал TUT.BY.

Біля готелю “Мінськ” почалися затримання учасників “Маршу миру і незалежності”. Під’їхало шість автозаків, затримують чоловіків. Люди кричать “Ганьба!” і “Лукашенка в автозак!”.

Проспект у площі Незалежності перекрито в обидва боки.

У район КДБ приїхали водомети і автомобілі для розгону людей. Також біля будівлі зупинився мікроавтобус. Люди в штатському спробували затримати кількох хлопців – сталася сутичка. Протестувальники намагалися відбити хлопців, розгойдуючи мікроавтобус.

Фото: Дмитро Брушко, TUT.BY

Метрополітен в 13:55 закрив на вхід і вихід чотири центральні станції – “Жовтнева”, “Купаловська”, “Площа Леніна” і “Площа Перемоги”. Потяги йдуть без зупинок.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1 % виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12 %.

15 серпня Олександр Лукашенко заявив, що не потребує міжнародного посередництва для врегулювання ситуації в країні. Він також повідомив про свою домовленість із російським лідером Володимиром Путіним — РФ при першому запиті надасть всебічну допомогу “щодо забезпечення безпеки Білорусі”.

19 серпня Європейська рада оприлюднила заяву, згідно з якою Європейський союз найближчим часом введе санкції проти багатьох білоруських посадових осіб за насильство, репресії та фальсифікацію виборів.